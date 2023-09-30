توابل شهيرة تحمى من السرطان

يعد الفلفل الأسود من أكثر التوابل شهرة في العالم وتعطى نكهة مميزة للطعام وسعرها في متناول اليد ووفقا لما جاء في موقع فإن الفلفل الأسود يساعد في منع الإصابة بمرض السرطان



أظهرت الدراسات أن البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود يمارس نشاطًا وقائيًا ضد أشكال عديدة من السرطان

يزيد البيبيرين أيضًا من امتصاص العناصر الغذائية الأخرى مثل السيلينيوم والكركمين والبيتا كاروتين وفيتامينات ب في الأمعاء، وهي عناصر غذائية حيوية لصحة الأمعاء والوقاية من السرطان.

كما تنسب دراسة كندية أخرى خصائص الفلفل الأسود المضادة للسرطان إلى البيبيرين فهو يقلل من الضغط على المستقيم ويساعد على الوقاية من سرطان القولون وأظهر خصائص مماثلة في حالات سرطان البروستاتا أيضًا



وليس ذلك فحسب، فقد وجد أيضًا أن البيبيرين الموجود في الفلفل الاسود يعزز فعالية الدوسيتاكسيل، وهو دواء للعلاج الكيميائي يستخدم في علاج سرطان البروستاتا