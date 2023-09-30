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السبت 30 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس النواب الأمريكي يتهم مجلس الشيوخ بعدم القيام بدوره في أزمة الإغلاق الحكومي

كيفين مكارثي
كيفين مكارثي

 

اتهم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي اليوم السبت، مجلس الشيوخ بعدم القيام بدوره في أزمة الإغلاق الحكومي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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وقال كيفن مكارثي، إنه إذا حصل الإغلاق الحكومي سيتحمل الديمقراطيون المسؤولية عنه.

 

بدورها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وضعت خططًا لإيقاف البرامج الحكومية غير الضرورية في حال حصول الإغلاق الحكومي

 

تقترب الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية من الإغلاق بعد رفض الكونجرس مشروع الميزانية الذي يسمح بتمويل الخدمات الفيدرالية.

 

ويسعى الجمهوريون إلى الحصول على تخفيض الإنفاق وفرض إجراءات صارمة لأمن الحدود.

 

وسيعقد مجلس الشيوخ جلسة طارئة اليوم السبت لبحث الأزمة والنظر في مقترح يدعمه عدد من الديمقراطيين والجمهوريين لتمويل الحكومة على المدى القصير حتى منتصف نوفمبر المقبل.

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