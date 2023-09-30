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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لبنان يدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم السبت، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان مؤكدة وقوف لبنان مع جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها في مواجهة الإرهاب.

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 وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها، عن "إدانتها للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخواه في جمهورية باكستان الإسلامية وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى".

 

 وأكدت الوزارة "وقوف الجمهورية اللبنانية مع جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها في مواجهة الإرهاب واستنكارها كل أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

 

 وتقدمت الوزارة بـ"أحر التعازي والمواساة لباكستان الصديقة رئيسًا وحكومة وشعبًا ولأسر الضحايا"، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 

 وكان قتل وأصيب العشرات أمس الجمعة في تفجيرين في باكستان استهدف التفجير الأول احتفالًا بمناسبة المولد النبوي الشريف في إقليم بلوشستان واستهدف التفجير الثاني مسجدًا في إقليم خيبر بختونخواه.

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