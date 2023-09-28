لبنان تفوز على ماليزيا..والسعودية تخسر أمام بوتان بالبطولة الدولية لسيدات كرة القدم

حقق منتخب لبنان لسيدات كرة القدم فوزًا مهمًا على حساب نظيره الماليزي بنتيجة 4-3 ليتمكن من حجز بطاقة التأهل الى الدور النهائي بالبطولة.

لبنان وماليزيا

السعودية تخسر أمام بوتان

و انتهت أحداث مباراة منتخب السعودية لسيدات كرة القدم ونظيره بوتان بهدف نظيف لصالح الأخير، ضمن منافسات البطولة الدولية التجريبية للسيدات.

وشهدت الـ 90 دقيقة الأولى أجواء درامية وتبادل الهجمات بينهما طوال المباراة، لكن دون ترجمة الى أهداف لينتهي الوقت الاصلى بالتعادل السلبي، واحتكام المنتخبين الى أشواط إضافية.

وجاء هدف فوز منتخب بوتان لسيدات كرة القدم في شباك نظيره السعودي بالدقيقة 110من عمر اللقاء.