وزير الطيران والسفير اليابانى يشهدان الاحتفال بإعادة تشغيل أولى رحلات «مصر للطيران» إلى طوكيو

وفقاً للرؤية المصرية بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠

الفريق عباس: نقطة للتواصل بين شعوب القارات ويدعم العلاقات الشاملة بين مصر واليابان

يتيح الفرصة لشركات السياحة لتنظيم برامج إلى المقاصد المصرية مع قرب افتتاح المتحف الكبير

الإعلان عن نتاج العمل المشترك بداية العام الجديد مع افتتاح أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الـ«جايكا»

هيروشى أوكا: السائح اليابانى يعشق الحضارة المصرية ومصر على قائمة الدول التى يفضل زيارتها

استمراراً للجهود التنموية التى تتبناها وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية وفقاً لرؤية الدولة المصرية بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠، شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى هيروشى أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، مراسم الاحتفال بإعادة انطلاق أولى رحلات الشركة الوطنية «مصر للطيران» المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ناريتا - بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات فى أعقاب تداعيات جائحة كورونا.

وفى هذا السياق، قدم الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، الشكر للحكومة اليابانية وللسفير اليابانى ولكافة الجهات المعنية لإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين.. الأمر الذى يؤكد على عمق علاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر واليابان، مشيراً إلى أن تشغيل خط طيران منتظم ومباشر يعد نقطة التواصل بين شعوب القارات، ويدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما سيتيح الفرصة للعديد من شركات السياحة ووكلاء السفر لتنظيم برامج ورحلات سياحية من اليابان إلى المقاصد السياحية المصرية خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأعرب وزير الطيران عن ترحيبه بمزيد من التعاون والشراكات الفعالة مع الجانب اليابانى فى مختلف أنشطة النقل الجوى خاصة فى ضوء المشروعات التنموية التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكداً حرص وزارة الطيران نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية فى ظل التعاون المثمر بين البلدين، مشيداً بالعمل المشترك والمتواصل مع الشركاء اليابانيين فى مختلف المجالات، كما أشار إلى أنه مع بداية العام الجديد سيتم الإعلان عن نتاج العمل المشترك والمتواصل مع الجانب اليابانى مع افتتاح أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية «جايكا»، الذى يعد ضمن أهم مشروعات الطيران المدنى فى إطار تحول المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة.

وأكد وزير الطيران على حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على مواصلة خطتها الطموحة لزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم وفتح العديد من الخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة فى قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين

وخلال مراسم الاحتفال، تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية.. من جانبه، أعرب السفير «هيروشى أوكا» سفير دولة اليابان بالقاهرة، عن سعادته وامتنانه باستئناف خط الطيران المباشر بين البلدين، مؤكداً عمق العلاقات المصرية اليابانية فى مختلف المجالات، ومثمناً الجهود المصرية ومساعى قطاع الطيران المدنى فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى لإعادة تشغيل هذا الخط، خاصة أن مصر تعد مركزاً محورياً ونقطة تواصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بما يعزز حجم التبادل والتعاون المشترك بين الشعبين الصديقين فى مختلف المجالات.. لافتاً إلى أن السائح اليابانى يعشق الحضارة المصرية، وتعتبر مصر من أكثر الدول التى يفضل زيارتها حيث تحظى بموقع استراتيجى متميز وتحتضن الكثير من الأماكن الأثرية كالأهرامات والمعالم الثقافية الفرعونية بمدينة الأقصر، كما أبدى السيد السفير إعجابه الشديد بجمال طبيعة مياه البحر الأحمر الصافية، فضلاً عن المتحف المصرى الكبير المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة الذى يعتبر رمزاً لشراكة التعاون الفعال بين اليابان ومصر.

هذا ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط على متن أحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9 دريملاينر والذى يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها 309 مقاعد، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسيِّر مصر للطيران رحلتين أسبوعياً يومى الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومى الجمعة والأحد، بداية من شهر نوفمبر المقبل، قابلة للزيادة التدريجية وفقاً لسياسة العرض والطلب والإقبال على المقصد السياحى المصرى.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة احتفالاً بإعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم.