ارتفاع أسعار سيارات JMC البيك أب

أعلنت شركة توزيع وسائل النقل TVD، وكيل علامتي فوتون و jmc في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات JMC البيك أب في السوق المحلية، وشهدت القائمة الجديدة زيادات على السيارة JMC البيك أب بجميع فئاتها، حيث تتوافر السيارة بـ 3 فئات من التجهيزات جميعها مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 2.8 لتر (ديزل) يعمل بنظام الحقن المباشر، قادر على استخراج طاقة حصانية تبلغ 77 حصان / 3600 د.د. ، فيما يبلغ أقصى عزم له 172 نيوتن . متر / 2000 د.د. والموصول بصندوق سرعات يدوى خماسى السرعات والذى يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر / 100 كم.

وتأتي السيارة JMC البيك أب موديل 2022 بأبعاد تبلغ 5012 × 1690 × 1645 مم لكل من الطول والعرض والارتفاع على التوالى، بينما تأتى بقاعدة عجلات تبلغ 3025 مم ، فيما يبلغ خلوص السيارة (إرتفاعها عن الأرض) 185 مم.

أسعار سيارات JMC البيك أب

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات JMC البيك أب بعد الزيادات.

ارتفع سعر الفئة الأولى من السيارة البيك أب JMC "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية" شاسيه بدون تكييف إلى 474.9 ألف جنيه، بدلًا من 454.9 ألف جنيه.

وأصبح سعر الفئة الثانية من السيارة JMC البيك أب "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية" صندوق بدون تكييف 484.9 ألف جنيه، مقابل 464.9 ألف جنيه.

وقفز سعر الفئة الثالثة من السيارة JMC البيك أب "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية- تكييف" إلى 519.9 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 499.9 ألف جنيه.