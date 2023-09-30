اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: أداء الوفديين مشرف يليق بالحزب العريق

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: أداء الوفديين مشرف يليق بالحزب العريق".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

أحفاد الزعماء "سعد" و"النحاس" و"سراج الدين" يضربون أروع الأمثلة في حب الوطن

الشعب المصري واعٍ وصاحب تاريخ وطني مشرف على مر التاريخ

"السيسي": أمام المصريين فرصة للتغيير في الانتخابات المقبلة

مصر تعرضت للإفك طوال 10 سنوات لنشر عدم الثقة بين المواطنين

10 مليارات دولار إيرادات قناة السويس في عام

ثلاثة وفديين ينافسون في انتخابات الزمالك على مقعد الرئيس والعضوية

الوباء يجتاح السودان

ألف إصابة بالكوليرا وحمى الضنك يوميًا بين المواطنين

الزمالك يؤكد رفع الحجز عن أرصدته خلال أيام

د. وجدي زين الدين يكتب: فوضى الأسواق ومؤامرة ضد الوطن