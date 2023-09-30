نشرة الحوادث|الداخلية: خطط أمنية لتأمين كافة المدارس والجامعات.. وإصابة شخصين في انهيار عقار

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم السبت وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.



الداخلية: خطط أمنية لتأمين كافة المدارس والجامعات

نفذت أجهزة وزارة الداخلية خطط أمنية لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها وذلك بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات، فضلًا عن تكثيف المرورات وتعيين الإرتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم من المدارس والجامعات فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد 2023 /2024.

وتواصل أجهزة الوزارة تكثيف سيارات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق السريعة والمحاور لتسيير حركة المرور، وذلك لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلًا عن الربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا التأكيد على سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين.

وقامت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بعدة جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية لاسيما بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

العثور على جثة طفل غرق في ترعة المريوطية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة طفل غرق في ترعة المريوطية بمنطقة أبو صير بالبدرشين.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في ترعة المريوطية بمنطقة أبو صير بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وجارى انتشال الجثة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



تجديد حبس نقاش بتهمة قتل زميله بعيار نارى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج ، تجديد حبس نقاش 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما بسبب صفعه على وجهه.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على نقاش بتهمة قتل زميله بعيار نارى بسبب مشادة كلامية أثناء عملهما داخل شقة فى منطقة المرج.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم المرج اخطارا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصاب بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشه"، داخل شقة فى منطقة المرج ، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالايدى ،قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى وأطلق النار على زميله وفر هاربا، تمكن رجال المباحث من ضبطه وعرضه على النيابة العامة.



القبض على 9 من مساطيل الطرق

شنت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية مكبرة أعلى الطرق السريعة للكشف عن تعاطي سائق السيارات للمواد المخدرة وتمكنت الإدارة من فحص 40 من سائقى السيارات وتم ضبط 9 من المتعاطين كما حررت 28541 مخالفة مرورية متنوعة في حملات مكبرة شنتها خلال ال 24 ساعة الماضية لرصد المخالفات وتجنب وقوع الحوادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتعزز الإدارة العامة للمرور من حملاتها الموسعة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرص مساعد وزير الداخلية للمرور صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين.



إصابة شخصين في انهيار عقار "تفاصيل"

أصيب شخصان فى حادث انهيار عقار منطقة كفر حكيم فى كرداسة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.

وانهار منذ قليل عقار مكون من 3 طوابق بشكل جزئي بمنطقة كفر حكيم فى كرداسة وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع انهيار داخل عقار بمنطقة كفر حكيم بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وإسعاف وبالفحص تبين انهيار شقة بالطابق الثانى بعد سقوط السقف ويبحث رجال الأمن عن أى أشخاص تحت الأنقاض، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

