طلاب المعهد المسكوني يكرمون البابا تواضروس.. شاهد

كرم منذ قليل، طلاب المعهد المسكوني بالشرق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال حفل تخرج الدفعة السابعة من المعهد والذي أقيم خلال العام الجاري في مصر لأول مرة.

جاءت فقرة التكريم عقب انتهاء البابا من كلمته التي رحب خلالها بالدفعة الجديدة وأكد على أهمية الكنيسة المصرية بالشرق الأوسط ودورها في تنمية العلاقة والوحدة بين الطوائف.

احتفلت الكنائس القبطية الخميس الماضي، بمناسبة عيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة تقيم خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويعود السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

ويروي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.