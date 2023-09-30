رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي قدم كل الدعم لسرعة إنشاء الجامعات الأهلية

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم السبت، رفع العلم المصري داخل جامعة أسيوط الأهلية، بالتزامن مع إنطلاق العام الدراسي الجديد، كما شهدوا أداء تحية العلم المصري، وذلك بمقر جامعة اسيوط الاهلية بمدينة أسيوط الجديدة.

المنشاوي يشهد تحية العلم في أول يوم دراسة للعام الجامعى الجديد بجامعة أسيوط الأهلية

وشارك في احتفال جامعة اسيوط الأهلية بانطلاق العام الجامعي الدراسي الجديد 2023/2024، ومراسم تحية العلم، عمداء كليات الجامعة، ومديري البرامج الدراسية، ومستشاري رئيس الجامعة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد والمشرف الإداري على الجامعة الأهلية، إلى جانب لفيف من أعضاء الكادر الأكاديمي، والإداري القائمين على العمل بها، وحشد من طلاب الجامعة القدامى والجدد، واتحاد طلاب الجامعة.

قال رئيس جامعة أسيوط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم دعماً كاملاً ؛ لسرعة إنشاء الجامعات الأهلية، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية؛ أشار خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية العلم والعمل، قائلا: " بالعلم والعمل.. نحقق الحلم و الأمل"، لافتاً إلى إيمان الدولة المصرية، وقيادتها الواعية المستنيرة؛ بدور الشباب، وثقتهم المطلقة فى قدرتهم على القيام بدور فاعل وإيجابي في رسم ملامح مشرقة للجمهورية الجديدة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط، تحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأب الروحي لمشروع الجامعات الأهلية في مصر، والتي حظيت بدعم رئاسي مباشر، وكان سبباً في تنفيذها في وقت قياسي، وطبقاً لمواصفات ومعايير الجامعات الذكية، وجامعات الجيل الرابع في الدول المتقدمة، وهو ما يمثل رسالة تأكيد على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام مشهود بملف التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، فضلاً عن الجهود المخلصة والمستمرة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ ليشهد التعليم العالي وفقاً لإستراتيجية وطنية للتعليم؛ طفرة نوعية منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م؛ لتكون الجامعات الأهلية؛ استكمالاً لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق سلسلة من المشروعات القومية الكبرى بمختلف أنحاء الجمهورية؛ لتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة

وهنأ رئيس جامعة أسيوط، طلاب جامعة أسيوط الأهلية، والقائمين على العمل بها؛ بمناسبة بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024، والذي يمثل العام الدراسي الثاني في تاريخ الجامعة الوليدة.

وأشار إلى حرص إدارة جامعة أسيوط الحكومية على تسخير إمكانياتها العلمية، والبشرية؛ من أجل دعم جامعة أسيوط الأهلية في سنوات نشأتها الأولى ، وهو الأمر الذي أسهم في انطلاق العمل بها على نحو قوي، ومشرف؛ بما يليق باسم جامعة أسيوط، وتاريخها العريق، وتوفير مزيد من البرامج الدراسية البينية الحديثة؛ تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر، والمستقبلي، من خلال كلياتها السبع، وبما تمتلكه من تجهيزات؛ تجعلها ضمن جامعات الجيل الرابع الذكية؛ لصناعة مستقبل أفضل لأبناء الوطن الذين يستحقون نظاماً تعليمياً؛ يحقق أحلامهم، وطموحاتهم، ويسهمون من خلاله؛ في تنمية وطنهم.

وأكد الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية وعميد كلية الهندسة؛ حرص إدارة الجامعة على احتضان أبنائها الطلاب الجدد؛ جنباً الي جنب مع الطلاب القدامى، مشيراَ إلى أن مراسم تحية العلم تعد تقليداً تنظمه الجامعة؛ لتعزيز روح الولاء والانتماء والمواطنة بين طلاب وطالبات الجامعة، مؤكداً أن العلم و المعرفة من أكبر نعم الله علي عباده؛ حيث أوصي الطلاب؛ بالانضباط والجدية في الدراسة ، والتحصيل الجيد، والإفادة بكامل الوقت بين التعليم والأنشطة؛ لأن الجامعة مكان؛ لتربية العقول، وتهذيب النفوس قبل أن تكون مكاناً لتحصيل العلم، مشيراً إلى أن جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة (38) فداناً، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.1 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 4 مليار؛ بعد تجهيزات هذا العام ، كما استقبلت الجامعة خلال عامها الدراسي الأول 2022 /2023م؛ حوالي 807 طالب ، و أضيف لهم هذا العام 2023 /2024م؛ما يقرب من 2700 طالب ؛ لتصبح الطاقة الاستيعابية للجامعة 3500 طالب، والتي تشهد إقبالاً كثيفاً من الطلاب؛ للالتحاق بها ، موجهاً شكره إلى الدكتور المنشاوي؛ لدعمه المستمر، و رعايته، ومتابعته الدائمة؛ لحسن انتظام العملية التعليمية بالجامعة الأهلية.

ولفت الدكتور نوبي حسن، إلى انتظام العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بكليتي الألسن، والعلوم المالية و الإدارية، وتخصيص يومين بالتناوب لباقي الكليات الخمسة؛ لتدريس المواد النظرية، و استكمال المواد العملية بجامعة أسيوط ، و من المتوقع بداية من العام الدراسي القادم؛ أن تكون الدراسة بكافة الكليات بمقر الجامعة الأهلية؛ باستثناء بعض المعامل النوعية البسيطة.

وقدم الدكتور نوبي محمد حسن، التهنئة للطلاب بالعام الدراسي الجديد، وانتمائهم لصرح كبير هو جامعة أسيوط الأهلية، والذي تم إنشاؤه خلال 18 شهراً فقط، موجهاً شكره إلى القيادة السياسية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعياً الطلاب إلى استغلال الفرص؛ لتطوير مهاراتهم، و إمكانياتهم، و بذل المزيد من الجهد، و العطاء؛ لتكوين مهارات عقلية، ووجدانية، وسلوكية، وتنمية القدرة على الفهم، والتحليل، والإبداع ، مشدداً على ضرورة رجوع الطلاب إلى إدارة الجامعة؛ بشأن الاجابة على كافة التساؤلات، و الاستفسارات، و عرض المشكلات التي تواجههم ؛ على إدارة الجامعة، وعدم الانصياع إلى أي معلومات مغلوطة، أو مصدر غير موثق.

وتوجه الطالب سيف زناتي رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية، بالشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة؛ لدعمها المتواصل للطلاب، و الارتقاء بالجامعة ، داعياً زملاءه الطلاب ؛ إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، بجانب العملية التعليمية، مشيراً إلى أن التعليم ليس فقط؛ للمعرفة، و اكتشاف المهارات، و إنما يوفر الفرص؛ لتطوير النفس ، و اكتشاف إمكانياتهم الحقيقية، مع ضرورة استغلال الطلاب كل لحظة؛ لتنمية المهارات، والاستثمار في النفس؛ بكل قوة، و عزيمة

رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي قدم كل الدعم لسرعة إنشاء الجامعات الأهلية

رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي قدم كل الدعم لسرعة إنشاء الجامعات الأهلية

رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي قدم كل الدعم لسرعة إنشاء الجامعات الأهلية

رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي قدم كل الدعم لسرعة إنشاء الجامعات الأهلية

رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي قدم كل الدعم لسرعة إنشاء الجامعات الأهلية

رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي قدم كل الدعم لسرعة إنشاء الجامعات الأهلية

رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي قدم كل الدعم لسرعة إنشاء الجامعات الأهلية

رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي قدم كل الدعم لسرعة إنشاء الجامعات الأهلية