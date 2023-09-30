السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس البرازيلي في وضع صحي مستقر بعد خضوعه لجراحة

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

 

أمضى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ليلة أولى في وضع صحي "مستقر" بعد خضوعه الجمعة لجراحة في الورك، وقد بدأ صباح السبت جلسات العلاج الطبيعي، وفق ما أعلن اطباؤه.

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وجاء في أحدث تقرير طبي نشر حول وضعه الصحي أن لولا البالغ 77 عاما "أمضى الليلة في وضع مستقر ومشى صباحا وخضع لجلسات العلاج الطبيعي" في غرفته في المستشفى السوري-اللبناني في برازيليا.

 

وأعلن الأطباء الذين أجروا الجراحة الجمعة أن كل الأمور جرت "بلا مشاكل" وأن الرئيس سيخرج من المستشفى "الإثنين أو على أبعد تقدير الثلاثاء".

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