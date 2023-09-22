رئيس البرازيل يُبلغ زيلينسكي بانعدام الحلول العسكرية للصراع في أوكرانيا

أبلغ الرئيس البرازيلي، "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا"، نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه لا تُوجد حلول عسكرية لنهاية الصراع في كييف، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية: "أبلغ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا فلاديمير زيلينسكي أنه لا يوجد حل عسكري للحرب".

وبحسب المصادر، أشار دا سيلفا إلى أن المسار الأمثل هو إنهاء الصراع باتباع مسار المفاوضات السلمية.

وفي وقت سابق، أفاد لولا دا سيلفا بأنه ناقش مع زيلينسكي مسألة إيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا.

وصرح دا سيلفا بأن البرازيل دعت مرارا وتكرارا إلى بذل جهود مشتركة لتحقيق السلام في أوكرانيا، لأن هذا هو الواجب الإنساني لدول العالم.

وقال دا سيلفا في وقت سابق إن المجتمع الدولي قد بدأ يمل الصراع في أوكرانيا، وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها جميع الدول لحل الأزمة.

المجر تُؤكد استعدادها لمُقاضاة أوكرانيا بشأن الحبوب

أكد وزير الخارجية المجري، "بيتر سيارتو"، أن بلاده مُستعدة للدفاع عن مصالحها إذا لجأت كييف إلى المحكمة بشأن الحظر الذي فرضته بودابست على دخول الحبوب الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الجمعة.

وقال سيارتو: "الحقائق في صالحنا. لأن أوكرانيا تشتكي لأن مبادرة حبوب البحر الأسود لا تعمل، ولا يستطيعون إرسال حبوبهم إلى إفريقيا".

وأشار إلى أن بودابست تقدم لأوكرانيا فرصة إرسال البضائع إلى إفريقيا من خلال توفير إمكانية العبور.