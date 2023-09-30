أوسوريو يجري تعديلا على مقاعد بدلاء الزمالك أمام أرتا سولار

أجرى الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تعديل على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض في مواجهة نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

أوسوريو يقرر دخول عبدالشافي بدلا من سكر

وضم أوسوريو الظهير الأيسر محمد عبد الشافي لقائمة مواجهة أرتا سولار ليكون بدلًا من اللاعب حاتم سكر، والذي تم استبعاده من قائمة اللقاء بعد إعلان التشكيل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبدالشافي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيما نداي.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وجاء تشكيل الفارس الأبيض مكون من:-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.