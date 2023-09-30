سبب وفاة أحمد سامي العدل..عاش نفس سكرات الموت الأخيرة لوالده (تفاصيل مؤلمة)

أفجع المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل النجم الراحل سامي العدل، الوسط الفني بخبر وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث رحل عن عالمنا بعد معاناته مع المرض خلال الفترة الماضية.

سبب وفاة أحمد سامي العدل

زادت معدلات البحث عن سبب وفاة أحمد سامي العدل المفاجئة، خاصًة وأنه لا يزال في ريعان شبابه، ليكشف عمه السيناريست مدحت العدل أنه توفى بشكل مفاجيء بعد معاناته من أزمة قلبية نتيجة إصابته بجلطة مفاجئة في الشريان الأورطي، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

أحمد سامي العدل

في الوقت نفسه، كشفت المنتجة إسراء العدل إن أحمد سامي العدل، كان يعاني من تجلطات على الرئة، مشيرةً إلى أنه من الممكن أن يكون قد أُصيب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، لافتة أنها لا تعلم سبب إصابته بتلك التجلطات حتى الآن، ولكنهم تفاجئوا بنقله للمستشفى أمس الجمعة بعدما اشتد عليه المرض.

أحمد سامي العدل يموت بنفس مرض والده

لعلنا نسترجع وفاة النجم الراحل سامي العدل والد المخرج الشاب الراحل أحمد سامي العدل، لنجد أن الفقيد توفى بنفس مرض والده، وهو ضعف عضلة القلب وتوقفه بشكل مفاجيء، ليرحل بعد مرور 8 سنوات على وفاة والده الذي فارق الحياة يوم 10 يوليو عام 2015، عن عمر ناهز 68 عامًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

أحمد سامي العدل مع والده الراحل ووالدته

وفاة أحمد سامي العدل

وكانت أعلنت رشا العدل شقيقة أحمد سامي العدل خبر وفاته، خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل .. برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب وأجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وكشفت رشا سامي العدل، عن موعد ومكان تشييع جنازة شقيقها أحمد سامي العدل، قائلة: "صلاة الجنازة على المغفور له أخي الغالي أحمد سامي العدل في مسجد الفاروق في المعادي بعد صلاة العصر أرجوا الدعاء".

رشا سامي العدل عبر فيسبوك

أحمد سامي العدل

ونعى خالد سامي العدل وفاة شقيقه أحمد، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" قائلًا: "توفي إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد سامي العدل .. نسألكم الدعاء له".