وفاة نجل الفنان سامي العدل

أعلنت رشا سامي العدل، عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتبت رشا سامي العدل، عبر صفحتها قائلة : "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وتابعت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

الفنان الراحل سامي العدل



يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل سامي العدل، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينات من خلال فيلم (كلمة شرف) في عام 1972.

شارك منذ ذلك الوقت بالعمل في السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثر عمله حتى مطلع الألفية الثالثة في السينما، ومن أشهر أعماله: حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات.

وتركز أغلب نشاطه في السنوات الأخيرة في التليفزيون، ومن مسلسلاته: ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية. قام سامي العدل بانتاج العديد من الأعمال السينمائية من خلال شركة (العدل جروب) التي يملكها مع أشقائه.