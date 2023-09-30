حسام حسن يعلق على قرار معاقبة محمود علاء

هاجم حسام حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالقلعة البيضاء، بعد قرار معاقبة محمود علاء، مدافع الفريق، خلال اليومين الماضيين.

وكان عبد الواحد السيد قرر معاقبة محمود علاء بتغريمه 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى خوضه للتدريبات منفردًا بعد عدم إلتزامته بتعليمات المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك.

تصريحات حسام حسن

تحدث حسام حسن في تصريحات تلفزيونية، حيث قال:"ليس لدي معلومة حول الظروف التي حدثت، لكن من الواضح أن هناك سوء تفاهم أو خطأ في الترجمة".

وأضاف: "مع الظروف الصعبة التي يمر بها الفارس الأبيض لا بد أن يكون هناك احتواء وتقدير لظروف المباراة".

وتابع: "محمود علاء مدافع كبير، وكان يستطيع مدحت عبد الهادي احتواء الأمور، في ظل وجود مدير فني مسؤول عن الفريق، ومدحت لاعب دولي كبير ويعي كل الأمور التي من الممكن أن تحدث".

وأردف: "اللاعب يمتلك روح قتالية عالية، كما أنه لاعب مهم للغاية، ووجوده في اللقاء أمر هام، كما أنه ليس طبيعيًا إعلان العقوبات عن اللاعبين قبل المباريات الهامة، الطبيعي لو حصل خطأ يتم عقاب اللاعب، لكن لو هناك أمر يمكن نتجاوزه، الخبرة تقول ذلك، أن يتم تخطي مثل هذه الأمور قبل المواجهات الهامة، خاصة أن جمهور الزمالك لم يعد يتحمل".

وأتم العميد تصريحاته: "أظن أن ما حدث نقص خبرات الكل في الفريق، سواء عبدالواحد السيد مدير الكرة الجديد في منصبه، ومدحت عبد الهادي كان يجب أن يستفيد من خبراته".