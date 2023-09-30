نداء شرارة تتصدر التريند بأغنية "ومعاك".. فيديو

تصدرت المطربة الاردنية نداء شرارة ، محركات البحث " يوتيوب " ، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ومعاك"، والتى وصلت نسبة مشاهدتها ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

أغنية ومعاك و هي من كلمات أحمد العزب ، الحان عمرو الشاذلي ، توزيع ومكس وماستر هشام البنا، جيتار مصطفى نصر، بيز جيتار سيكا.



جدير بالذكر آخر أعمال نداء شرارة أغنية، "ست البنات حنة العروس" وهي أغنية من الفلكلور الأردني، من تأليف عمر الصقار ونداء شرارة، وأغنية طمنها، والذي حازت على اعجاب الجماهير في الوطن العربي.



تأتي إصابة نداء شرارة، تزامنًا مع طرح أغنيتها الجديدة جايين نباركلك، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث عادت نداء إلى جمهورها مرة أخرى بهذه الأغنية.



وأغنية جايين نباركلك كانت من كلمات نداء شرارة، واللحن فلكلور، وكانت قد روجت لها من قبل من خلال منشور كتبته عبر فيس بوك الخاص بها بالإضافة إلى قيامها بنشر جزء من هذه الأغنية معلقة: الأغنية الجديدة وصلت.. جايين نباركلك اسمعوها صارت موجودة بكل مكان.



