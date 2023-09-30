النيابة تحقق في انهيار عقار بكرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات، حول إصابة شخصين اثر انهيار جزئي في شقه سكنية بإحدى العقارات، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين، كما شكلت لجنة هندسية لفحص العقار وطلبت التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع انهيار داخل عقار بمنطقة كفر حكيم بدائرة قسم شرطة كرداسة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وإسعاف، وبالفحص تبين انهيار شقة بالطابق الثانى بعد سقوط السقف، ويبحث رجال الأمن عن أى أشخاص تحت الأنقاض، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.