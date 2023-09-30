مدرب الشباب ينتقد حبيب ديالو والإعلام لا يرحم المهاجم السنغالي (أرقام)

تعرض اللاعب السنغالي حبيب ديالو مهاجم فريق نادي الشباب السعودي لانتقادات شديده بسبب المستوى الضعيف الذي ظهر عليه في المواجهات الماضية رفقة شيخ الاندية السعودية، لم يسجل خلالها سوى هدف وحيد.

لعب حبيب ديالو مع نادي الشباب منذ التوقيع الرسمي في الصيفية الماضية وحتى الآن 8 مباريات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وتحصل على بطاقتين صفراء.

مدرب ومعلقين وجمهور.. الانتقادات تطارد ديالو

يقدم اللاعب مستوى ضعيف للغاية ويفتقد للفنيات واللياقة بشكل كبير، والذي انتقده جمهور النادي ومعلقي المباريات ووصل الأمر إلى المدرب المؤقت للفريق براون الذي قال أن ديالو كان مميزًا في الدوري الفرنسي لكنه يحتاج لمزيد من الوقت ليتأقلم مع المجموعة ويعود لمستواه.

جمهور الشباب انتقد بشكل كبير مستويات اللاعب خلال المواجهات واتفقوا على ان اللاعب يفتقد لأساسيات المهاجم مطالبين الإدارة بالتركيز في اختيار اللاعبين مع ضرورة رحيل النجم السنغالي في يناير المقبل وضم لاعب اخر .

سخريه سعودية من تعاقد الشباب مع حبيب ديالو

و قال أحد الإعلاميين السعوديين في أحد البرامج المحلية أمس الجمعة، والذي علق بطريقة ساخره على أسباب تعاقد الشباب مع حبيب ديالو و قال أن إدارة الليوث تعاقدت مع اللاعب ويعرفون أن مستواه ضعيف وذلك حتى لا يشتريه الهلال مستقبلًا كما فعل في صفقة إيجالو الذي تألق وسجل الكثير من الأهداف ثم رحل للأزرق .

في إشارة إلى كثرة الصفقات التي تعاقد معها نادي الهلال من صفوف فريق الشباب خلال السنوات الماضية، وكان من أبرزها حسان تمبكتي وإيجالو وهتان باهبري .

كارلوس الأساسي "بديل" حبيب ديالو

عاد النجم البرازيلي كارلوس جونيور مهاجم نادي الشباب للمشاركة مع الفريق منتظرًا المشاركة بصفقة أساسية خلال المواجهات المقبلة، شارك كارلوس جونيور كبديل في أخر 3 مباريات للشباب ببطولة الدوري وكأس الملك .

كانت البداية من لقاء الحزم حينما حل كبديل لحبيب ديالو في الدقيقة 58، و في المواجهة التالية مباشرة ضد الباطن بكأس الملك شارك في الدقيقة 63 مكان السنغالي، و في المواجهة الاخيره أمس الجمعة شارك أمام الهلال في الدقيقة 69 مكان ديالو أيضًا .