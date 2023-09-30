السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حريق نشب بأحد العقارات بالعمرانية

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب بمخلفات بالطابق الأرضي بالعقار رقم 69 شارع العامل من شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية دون وقوع إصابات.

تلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بمخلفات بالطابق الأرضي بالعقار رقم 69 شارع العامل من شارع مستشفى الصدر بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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