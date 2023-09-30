رئيس الوزراء: التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين مشروع عالمي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن التجلي الأعظم مدينة سانت كاترين مشروع عالمي يتم العمل عليه على أعلى مستوى، وأن لدينا 14 منطقة لوجيستية.. والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لم يكتب لها التنمية والنهوض سوى في الـ 9 سنوات الماضية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء: إنه بدون بنية تحتية لن يكون لديك استثمارات كدولة قائلا:"لدينا 14 منطقة لوجستية والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لم تكتب لها التنمية والنهوض سوى في الـ9 سنوات الماضية".

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر على مدار ٣ أيام، حيث ينتهى فى 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و بمشاركة عدد كبير من السياسيين والإعلاميين ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.