رسالة السيسي للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية 2024 (شاهد)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية 2024.

قال "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شرح حجم الإنجازات التي قامت بها الحكومة والدولة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه يريد توجيه كلمة واحدة للمصريين، معقبًا:" ده اللي تم وعندكم فرصة للتغيير، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتًا إلى أن الأمر كله لله، معلقًا: "حد يقول كده.. آه أنا بأقول لكم يا مصريين".

وواصل السيسي، أنَّه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أنَّه سيحارب كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد، مستشهدًا بحديث النبي «إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا».

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “انهارده هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير.. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالى لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن:

يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية:

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.