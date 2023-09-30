يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم، يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب مولينيو.

وتُقام المباراة بين فريقي مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحل فريق مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد الفوز في أول 6 لقاءات بالبطولة، بينما يحل فريق ولفرهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

وفي نفس السياق، أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن مباراة ولفرهامبتون ستكون صعبة، مشيرا إلى أنهم فريق يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز ويلعبون كرة قدم جيدة.

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة مانشستر سيتي وولفرهامبتون عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وعن الغيابات، قال بيب جوارديولا: جون ستونز وبيرناردو سيلفا غير جاهزين لمباراة الغد، ودي بروين سيغيب لفترة طويلة، وبقية الفريق على مايرام، ولكن ستونز أفضل بكثير، أنه بخير ويتحسن كل يوم، حاليًا يتمرن بمفرده، سيعود للتمارين الجماعية بعد مباراة لايبزيج.

مانشستر سيتي يتفوق على وولفرهامبتون تاريخيا؟

خاض الفريقان 106 مباراة فاز وولفرهامبتون في 40 فوز وتفوق سيتي في 44 وتعادل الفريقان في 22 مباراة ، وحقق سيتي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقان بخمسة اهداف مقابل هدف وحيد في الدوري الموسم الماضي.

ويستهدف فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، تحقيق الفوز على وولفرهامبتون في مباراة اليوم، لتأمين صدارة الدوري الإنجليزي. ويعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من؟

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، اكانجي، دياز، جفاراديول.

خط الوسط: رودريجو، فودين، سيلفا.

خط الهجوم: ألفاريز، دوكو، هالاند.