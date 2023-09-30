بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت، يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون اليوم السبت، على استاد "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 .

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وولفرهامبتون: “جون ستونز وكيفين دي بروين غير جاهزان وبيرناردوسيلفا ليس بخير، أعتقد أن باقي الفريق جاهز”.

على الجانب الآخر، يستهدف وولفرهامبتون تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيب جوارديولا، تبعده خطوة عن منطقة الهبوط.

ويتربع مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.

وودع مان سيتي بطولة كأس رابطة المحترفين مؤخرًا بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب "سانت جيمس بارك" ، ضمن منافسات الدور الثالث.

تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها مان سيتي من دور مبكر (الدور الثالث) في بطولات الكؤوس المحلية تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويتربع فريق مانشستر سيتي علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد الفوز في أول 6 لقاءات بالبطولة، حيث يعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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بينما يقع فريق ولفرهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط ويستهدف وولفرهامبتون تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيب جوارديولا، تبعده خطوة عن منطقة الهبوط.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، اكانجي، دياز، جفاراديول.

خط الوسط: رودريجو، فودين، سيلفا.

خط الهجوم: ألفاريز، دوكو، هالاند.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي؟

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون يوم السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ على إستاد مولينو معقل ولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.