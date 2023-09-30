السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لجنة المكتبات بجامعة الزقازيق تناقش آليات سير العمل المقترحة وسبل تطويرها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت لجنة المكتبات بجامعة الزقازيق، اليوم السبت، الاجتماع الدوري، وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء الكليات والمعاهد بالجامعة، بالإضافة إلى حضور فايزة محمد فرحات مدير عام المكتبات، ومحمد السيد مدير إدارة المكتبة المركزية وسكرتير اللجنة.

وناقش الاجتماع خلال جلسته الموضوعات المتعلقة بالمكتبة المركزية ومكتبات كليات ومعاهد الجامعة الخاصة بكل من: الميزانية المقترحة لشراء كتب والمراجع العلمية بكل الكليات والمعاهد بالجامعة، واعتماد نتيجة الجرد السنوي للمكتبة المركزية ومكتبات كليات ومعاهد الجامعة، بالإضافة إلى آليات سير العمل المقترحة في المكتبات وسبل تطويرها وتحديثها بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها.

ووافقت اللجنة على قبول مجموعة من الكتب العلمية المتخصصة  المهداة من أكثر من جهة.

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