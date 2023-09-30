بالفيديو "الكوربيه" تستعرض أزمة مساهمي جولدن كوست ومشاكل إيكما

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوار مطولا مع ياسر سعد رئيس مجلس إدارة شركة الاقصر لتداول الأوراق المالية، وتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة، ويركز في تحليله على العديد من المحاور الرئيسية، ودور وموقف المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهما في الرقابة المالية .... مساهمو جولدن كوست السخنة على باب الرقابة المالية حيث تصاعدت أزمة مساهمي شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ...تقدم مساهمو الشركة بمذكرة للرقابة المالية يتضررون من قيام هيئة الاستثمار باعتماد جمعية الشركة المنعقدة في 16 أغسطس2023 لمخالفتها قواعد وقوانين الرقابة المالية والبورصة، ومطالبين بوقف قرارات الجمعية العامة العادية.

قال المساهمون المتضررون الذين قاموا بتجميع حوالي 20% من رأس مال الشركة، وقاموا أيضا بتجميد أسهمهم وفقا للقوانين أنهم تقدموا بمذكرة شاملة للرقابة المالية تضم وقائع مخالفات هيئة الاستثمار للقواعد والقوانين المعمول بها بالرقابة المالية والبورصة.

أكد المتضررون في المذكرة أنه طبقا للمادة "10" من القانون رقم 95لسنة1992، وبناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين يمتلكون حوالي 20% تقدموا لهيئة الرقابة المالية للتدخل وأنصافهم....تضمنت المذكرة المقدمة من المساهمين 7 مخالفات تتمثل في أن المساهم لم يتقدم بطلب لإعادة الانتخابات، بل تقدم بطلب لإعادة تشكيل المجلس، بالإضافة إلى أن المساهم لم يسلم الشركة ما يفيد بتجميد أسهمه، وكذا تعهد بعدم التصرف في الأسهم حتي انفضاض الجمعية، وانه لا يجوز الأدعاء برفض الشركة له أو عدم تسلمها الخطاب، لانها تسلمت الخطاب، فكان من الادعى بتسلم هذه المرفقات، ولم يشير الخطاب لهذه المرفقات من الادعى في الخطاب أن ينص على أنه مرفق طية هذه المرفقات....كما تضمنت المذكرة مخالفة الهيئة المادة41 من قواعد القيد بالبورصة، بإقامة الجمعية وقت الجلسة، وكذلك مخالفة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعد استخدام التصويت التراكمي في انتخابات المجلس، كما أنه لم يعلن رئيس الاجتماع عن أمين السر، وكذلك فارزي الأصوات، كما يدع مراقب الحسابات بالأطلاع على نتائج الفرز، وإعلان النتائج، كما يحدث في جميع الجمعيات، كما أنه تم ترشيح وتمثيل الشخصية الاعتبارية بأكثر من مقعد بالمخالفة للمادة236 من اللائحة التنفيذية من القانون 159، وكذلك المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، كما تم عمل بطاقة التصويت بطريقة لم تحدث من قبل ، حيث أنها كانت موجهه إلى مساهم بعينه، حيث رشح 5 مقاعد فقط، بدون أسماء بما يحجب التصويت على المرشحين الأخرين، وبما يخل أيضا بحقوق المساهمين الآخرين، وخاصة صغار المساهمين، علما أن الشركة قامت برفع دعوتين أمام المحكمة الاقتصادية، والقضاء الإداري، كما تم عمل تظلم للهيئة العامة للاستثمار.

تساءل مساهمو الشركة...لماذا كل هذه الإجراءات العنيفة والسريعة من خطاب موجه من المساهم للشركة بتاريخ 22 يونيو 2023 إلى نشر دعوة لانعقاد الجمعية بتاريخ17 يوليو2023، خاصة أن الشركة مستقرة ونجحت في تجاوز أثار جائحة كورونا، كما قام رئيس مجلس إدارة الشركة بسداد مبلغ 12 مليون جنيه عام2022 من تمويل شخصي لجهاز المشروعات للعمل

على النهوض بالشركة...يطالب المساهمون الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية بسرعة التدخل وانصافهم....وحماية أموال المتعاملين حيث يطلبونه كما يتضمن برنامج التداول الجديد للبورصة في الطريق بعد إطلاق المنتجات الجديدة حيث

كشفت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن الارتفاعات القياسية في قيم وأحجام التداول تسهم في سرعة العمل تطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل، وذلك حرصا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية.، ويأتي هذا الاتجاه إلى العمل على تقديم وإتاحة التداول على أدوات مالية جديدة خلال الفترات القادمة.

قالت المصادر أن هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية بالبورصة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين بكافة فئاتهم في سوق الأوراق المالية المصري، كما تظهر حجم العمل الكبير الذي قامت به البورصة المصرية في الفترة الأخيرة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية لتعزيز كفاءة السوق.

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ورأس المال السوقي ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر، فقد أغلق مؤشر EGX30 – المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على 20,174.28 نقطة بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الموافق 27-سبتمبر-2023، كما حقق رأس المال السوقي أعلى رقم في تاريخ البورصة المصرية متخطياً 1.3 تريليون جنيه.

كما بلغت معدلات التداول على الأوراق المالية كمتوسط قيمة التداول اليومي (متضمنا أدوات الدين الحكومي وسوق العمليات الخاصة والأدوات المالية غير المقيدة) في سبتمبر نحو 8.9 مليار جنيه مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه في اغسطس 2023، ويرجع جزء كبير من الزيادة إلى بدء التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال نظم التداول الخاصة بأدوات الدين الحكومية يوم الأحد 23-سبتمبر-2023، وقد بلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة في أول أسبوع من التعامل نحو 84.7 مليار جنيه (بدون عمليات ال REPO) بعدد 634 عملية، في حين بلغ عدد العملاء المتداولين على الأذون 450 عميلا قاموا بالتداول عن طريق عدد 25 بنكا.

كما تضمنت الصفحة " ECMA " ترسل قائمة بالمرشحين للمجلس المؤقت لاختيار9 أعضاء ..حيث ارسلت الجمعية المصرية للأوراق المالية " ECMA " إلى وزارة التضامن الاجتماعي قائمة بالأسماء المرشحة من قبل أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية لاختيار عدد 9 أعضاء وتعيينهم كمجلس مؤقت لمدة عام لتسيير الأعمال والدعوة لانتخاب مجلس إدارة لمدة أربعة سنوات طبقاً للائحة النظام الأساسي للجمعية.

قال محمد رضا المديرالعام التنفيذي للجمعية أنه طبقاً لإنذارات والخطابات الواردة إلى الجمعية المصرية للأوراق المالية من الجهة الإدارية، وطبقاً لخطاب الجهة الإدارية الصادر برقم 477 بتاريخ 21/8/2023 بانقضاء مجلس الإدارة للجمعية لفقدان النصاب القانوني لتشكيل مجلس الإدارة طبقاً للمادة 44 من القانون رقم 149 لسنة 2019 لقانون ممارسة العمل الأهلي، وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام لتسيير الأعمال والدعوة لانتخاب مجلس إدارة لمدة أربعة سنوات طبقاً للائحة النظام الأساسي للجمعية، فقد ارسلت الجمعية قائمة بنحو 14 مرشحا للجهة الإدارية لاختيار قائمة مكون من 9 أعضاء لتعينهم كمجلس مؤقت.

تتناول إيضا خبرا حول تعتزم شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية بنهاية العام الجاري 2023 الانتهاء من إجراءات فتح مكتب تمثيل للشركة بالسوق السعودي، وذلك بعد قيام الشركة مؤخرا بافتتاح مكتب السوق الأماراتي.

قال على الغنام، رئيس مجلس الإدارة في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الشركة قامت مؤخرا بافتتاح مكتب تمثيل بالسوق الاماراتي، وأنه منذ فتح المكتب، ويتم تلقي العديد من الاستفسارات من المؤسسات المالية، والمستثمرين الأفراد ذات الملاءة الكبيرة.

أضاف أن فريق العمل بالمكتب في السوق الاماراتي اجتمع مع 7 مؤسسات مالية ابدت اعتزامها للاستثمار في السوق المصري، لما يحظى به من فرص في كافة القطاعات، وبأسعار متدنية للغاية تمثل "لقطة" للاستثمار، خاصة في عدد من القطاعات المهمة والمتنوعة، وكذلك شركات العديد من المجالات التي تمتلك فرص نمو، ولاتزال أسعار أسهمها متدنية، وتمثل فرصة كبيرة للاقتناص. الفرص .

أشار إلى أن تواجد "أسطول" بدول الخليج، بمثابة ترويج للسوق الوطني الذي لا يزال محتفظ بجاذبيته الاستثمارية، مشيرا إلى أن الشركة تحقق مستهدفاتها وفقا لخطة احترافية، هدفها المزيد من التوسعات على المستوى الرأسي والافقي...نجحت الشركة خلال الفترة القليلة الماضية في تحقيق طفرة كبيرة في الاداء التشغيلي، وضعها في المقدمة، بين الشركات الكبري في ترتيب الشركات الأكثر إداء.

أضاف "رضا" أن أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية قاموا بإرسال الترشيحات للمجلس المعين وتم إرسالها للجهة الإدارية....وتتضمن القائمة 14 مرشحا لاختيار اعضاء للتعين للمجلس المؤقت منهم، أحمد سيد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الاوراق المالية، حسن شكري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، عمرو فاروق رئيس مجلس إدارة شركة تايكون للوساطة فى الاوراق المالية، مجدي نبيل الرئيس التنفيذي لشركة Fin-Serv للحلول المالية، هدي مبروك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه ايجيبت استكس لتداول الاوراق الماليه، وحاتم البنا رئيس مجلس إدارة شركة زالدي للاستثمارات المالية، هشام قنديل العضو المنتدب للشركة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية.

كما تتضمن الحلقة توقع الدكتورة نجلاء فراج خبير اسواق المال أن أن تواصل مؤشرات البورصة موجة ارتفاعاتها، مستهدفة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستويات تاريخية جديدة.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس30 مستوى20800 نقطة، وذلك حال تجاوزه منطقة 20500 نقطة التي تعد نقطة مقاومة.

كما تتوقع أيضا أن تمثل منطقة 19800 نقطة مستوى دعم أولى، يليه مستوى 19500 نقطة كمستوى دعم ثان.