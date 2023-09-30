العثور على 5 جثث لعائلة واحدة داخل أحد المنازل بأسيوط

تكثف مباحث مركز شرطة أسيوط جهودها لكشف لغز العثور على خمس جثث لعائلة داخل منزلهم بقرية نجع سبع تابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ إلى نقطة شرطة نجع سبع بوجود وفيات داخل أحد المنازل بالقرية.

العثور على 5 جثث داخل منزل بأسيوط

وتوجه ضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والمعاينة تبين وجود 5 جثث داخل أحد المنازل وهم " نهاد. م. م " 30 عاما و " شيماء. م. ع " 11 عاما و " إسراء. م. ع " 8 أعوام و " ع. م " 7 أعوام و " محمد. م. ع " 5 أعوام وقد تم التحفظ عليهم في مكان الحادثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة.