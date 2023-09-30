أطفال كنيسة شرم الشيخ يوزعون حلوي المولد النبوي بساحة مسجد الصحابة

وزع أطفال الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ، أمس حلاوة المولد علي الموجودين في ساحة مسجد الصحابة احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ووسط اجواء من مشاعر الحب و الود لاقت هذه المبادرة استحسان المواطنين بشرم الشيخ .

وقال القس أرميا نشأت راعي الكنيسة الكاثوليكية - إن أطفال الكنيسة قدموا التهنئة للمسلمين وخاصة الأطفال وعمال النظافة والعاملين بالمحال التجارية وزوار المدينة وما فعله الأطفال من تعاليم الدين المسيحي الذي يدعو للترابط والتسامح.

ويجب علينا تعليم أبنائنا منذ الصغر روح المحبة والرحمة والتسامح وحب شركاء الوطن كما نحب وطننا فنحن نعيش سويا أقباط ومسلمين ونتشارك الأعياد والمناسبات الدينية. تأكيدا لروح الترابط والمودة بين المصريين جميعا.

وأضاف القس أرميا قبيل، أن يبدأ الأطفال بتوزيع حلويات المولد النبوي قمنا بدورنا في مراجعة ما تعلموه بالكنيسة أن هذه الحلويات هدية للأطفال بمناسبة المولد النبوي الشريف وهي ذكرى يحتفل بها أخواتنا المسلمين سنويا ونقدم لهم التهنئة كما يقدمون لنا التهنئة ويشاركوننا أعيادنا .ونعتبرها فرصة طيبة لمشاركتهم الاحتفال وإدخال جو من الفرحة والبهجة علي الجميع .