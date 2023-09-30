سقوط ورشة لتقليد وتزوير أختام المشغولات الذهبية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية والفضية باختام مزورة بمنطقة الظاهر بالقاهرة،وأقرا المتهمون بنشاطهم الإجرامي لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) ، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة" مما يسهل على كثير من تُجار المعادن من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وإجراء الفحص والتحري اللازم تم ضبطهم، وعثر داخل الورشة على عدد من الأقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جرام من المشغولات الذهبية – 1,125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية)وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت [٣٠/‏٩ ١:٥٦ م] Mohamed tohame: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بالشروق، تحرر محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة ، من (خفير - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم بإجراء بالفحص والتحري أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).

يتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) " تم إلقاء القبض عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

[٣٠/‏٩ ٢:٠٤ م] Mohamed tohame: كما تم ضبط (عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (سيارة - مركبة " توك توك") وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب إنتحال صفة رجال شرطة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.