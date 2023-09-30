أين تقع منطقة عين غزال.. وما قصة أقدم تماثيل بشرية بها؟

احتفل محرك البحث "جوجل" اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، بتماثيل عين غزال القديمة، التي تعود تاريخها إلى ما يقرب من 8 آلاف عام، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الموقع الأثري عين غزال في 30 سبتمبر 1983، وتم العثور على مجموعة ثانية في عام 1985 في عين غزال، شمال شرقي عمان.



أين تقع منطقة عين غزال.. وما قصة أقدم تماثيل بشرية باكورة الفن التشكيلي في العالم القديم

تحتفي جوجل خلال هذا العام بتماثيل عين غزال حيث تحول شعارها التقليدي إلى رسم متحرك لتكريم شخصية أو لحظة هامة في تاريخ الدول.

لماذا يحتفي "جوجل" بتماثيل عين غزال



يعود تاريخ اطلاق اسم "عين غزال" على هذه التماثيل نسبة إلى المنطقة التي تم اكتشافها فيها شرق عمان، حيث انها تُعتبر أقدم تماثيل بشرية، وتُعتبر باكورة الفن التشكيلي وفن النحت في العالم القديم.

تماثيل "عين غزال" ترجع إلى الفترة بين عامي 7250 و6500 قبل الميلاد، حيث تمثل أشكالا بشرية مجردة منحوتة من الصلصال، وهناك 36 تمثالا، مقسمة إلى نوعين، تماثيل كاملة وتماثيل رأسية، بعض التماثيل الرأسية ذات رأسين. وتمثل رجالًا ونساءً وأطفالًا بسمات إنسانية دقيقة مثل العيون بشكل اللوز، والأنوف، والأرجل، والأصابع، ويبلغ أطول تمثال مترًا واحدًا تقريبًا وعرضه 10 سم.

أماكن عرض تماثيل عين غزال القديمة

تعرض بعض التماثيل في متحف الآثار الأردني في القلعة الأموية في عمان، بينما تم إعارة بعضها إلى متاحف أخرى.

هناك تمثال واحد في متحف اللوفر في باريس، وأجزاء من ثلاث تماثيل أخرى يمكن العثور عليها في المتحف البريطاني في لندن، وأحد الأشكال ذو الرأسين معروض في متحف اللوفر أبوظبي.



أين تقع منطقة عين غزال وماهي مواصفاتها؟

منطقة عين غزال الأثرية تقع شمال شرقي مدينة عمان، وتم اكتشافها في عام 1974، حيث تحمل آثار قرى زراعية تعود للنصف الثاني من الألف الثامن قبل الميلاد.

ترتفع موقع عين غزال الأثري عن سطح البحر 720 مترًا، وتم إقامة متحف خصيصًا لاستضافة العديد من الاكتشافات الأثرية المذهلة من هذا الموقع، الذي يُعَد واحدًا من أغنى المواقع في العالم في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري.