حملة "طرق الأبواب" لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بسوهاج

تنفيذاً لرؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن تنظيم حملة "طرق الأبواب" لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة سوهاج، وذلك بداية من غد الأحد الأول من أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أشهر وتستهدف المرحلة الأولى منها 3 مراكز وهي "دار السلام، و المنشاه، وطما" .



وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملة تأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي وجه خلاله بالعمل علي تحسين الخصائص السكانية، ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية، والتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة.



وأشار "النجار" إلى أن مديرية الصحة توفر كافة الخدمات للسيدات بالوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة بالقري والنجوع و قرب منازلهن من خلال العيادات المتنقلة وجميع الخدمات بالمجان للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الانجابية بجودة عالية.

و أضاف وكيل وزارة الصحة أنه سوف يتم تسجيل المنتفعات الكترونيا علي مستوي الإدارات وذلك لتنفيذ مسح صحي من بيت لبيت لحصر السيدات في سن الانجاب من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات في جميع المربعات السكنية،

لافتاً الي أن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلي جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات وتأثيرها الإيجابي للحفاظ علي صحة الأطفال و الأمهات علاوة علي ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات علي استخدام الوسائل.