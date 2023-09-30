خبير: اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين

قال خبير التسويق الدكتور كريم رأفت، إن اتفاقية مبادلة العملة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تُعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأضاف رأفت أن الاتفاقية تسهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث يمكن للشركات والمؤسسات في البلدين استخدام العملات المحلية في معاملاتها التجارية.

وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي، حيث لن تكون الشركات والمؤسسات بحاجة إلى شراء الدولار للتعامل مع الشركات والمؤسسات في البلد الآخر.

وأشار كريم رأفت إلى أن الاتفاقية ستسهم أيضًا في زيادة الاستثمارات بين البلدين، حيث ستصبح الشركات والمؤسسات في البلدين أكثر قدرة على تمويل معاملاتها التجارية والاستثمارات المشتركة.

وتوقع رأفت أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنسبة 10% خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود مصر والإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

ولفت إلى أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، ويؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.

وكانت مصر والإمارات قد وقعتا اليوم اتفاقية لمبادلة العملة بين البلدين بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي).