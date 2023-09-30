بالتدريج الوظيفي.. كم تبلغ مرتبات أفراد وظائف طيران الأمن السعودي؟

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية عن وظائف طيران الأمن، بعدما أعلنت السلطات المختصة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة اليوم السبت .

وتستعرض بوابة الوفد الشروط التي حددتها الإدارة العامة لطيران الأمن في المملكة شروط وظائف طيران الأمن، والتي ينبغي توافرها في المتقدم للحصول على الوظيفة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

ينبغي أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين.

ينبغي أن يتراوح العمر بين 17 و30 عاما.

ينبغي أن يتمتع المتقدم للالتحاق بوظيفة أمن الطيران بحسن السيرة والسلوك، كما ينبغي خلو سجله الجنائي من أي أحكام أو قضايا.

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على وظيفة أمن الطيران متزوج من امرأة سعودية.

ينبغي حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس بتقدير عام جيد جدًا على الأقل.

ينبغي أن لا يكون المتقدم للحصول على الوظيفة منتمي لأي مؤسسة حكومية أخرى.

ينبغي أن لا يقل طول المتقدم للحصول على وظيفة أمن الطيران عن 168 سم.

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة حاصلًا على نسبة 60% على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

ينبغي على المتقدم أن يجتاز الاختبارات الطبية، واختبارات اللياقة.

مرتبات أفراد طيران الأمن

أعلنت الإدارة العامة لطيران الأمن عن قيمة الرواتب الشهرية لوظائف طيران الأمن الشاغرة في طيران الأمن، ويعتمد الاختلاف في الرواتب على الدرجة والرتبة، وفيما يلي تدرج بعض تلك الرواتب:

يتراوح راتب الجندي من 3220 ريال سعودي إلى 5040 ريال سعودي.

كما يتراوح راتب جندي أول من 3395 ريال سعودي إلى 5425 ريال سعودي.

ويتراوح راتب العريف من 3765 ريال سعودي إلى 6215 ريال سعودي.

أما راتب الرقيب فيتراوح من 4455 ريال سعودي إلى 7395 ريال سعودي.

وراتب رقيب أول يتراوح من 6180 ريال سعودي إلى 10380 ريال سعودي.

أما راتب رئيس رقباء فيتراوح من 7215 ريال سعودي إلى12255 ريال سعودي.



جدير بالذكر ان القيادة العامة لطيران الأمن عامل أساسي في تعزيز النظام، والأمن في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على حماية الأرواح والممتلكات، خاصةً في موسم الحج والعمرة، كما تقدم الدعم لمختلف القطاعات الأمنية، وقد أعلنت عن وظائف طيران الأمن الشاغرة في الإدارات التابعة لها، كما حددت الشروط اللازم توافرها في المتقدم لشغل الوظيفة، بالإضافة إلى أنها حددت أن هذه الوظائف تناسب الذكور فقط.