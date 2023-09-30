ندوة عن دمج ذوي الهمم في المجتمع والاستفادة منهم بأسيوط

شهدت قاعة المؤتمرات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ندوة لجنة تعليم بيت العائلة المصرية بأسيوط في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية “رفقاء قادرون بإختلاف”.

تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالعزيز زنار وحضور نخبة من أساتذة جامعة اسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية ومحمد عبدالمحسن أحمد رئيس لجنة تعليم بيت العائلة المصرية ووكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق والقس عاموس بسطا الامين العام المساعد لبيت العائلة المصرية.

قدمت الدكتورة شيماء سيد أحمد دكتوراه في التربية الخاصة من جامعة القاهرة ومنفذة المبادرة الرئاسية "قادرون بإختلاف" ندوة حول طرق تقييم أقرانهم "رفقاء قادرون بإختلاف" لمساعدة أصحاب الهمم وتمكين "قادرون بإختلاف" من الدمج في المجتمع والاستفادة منها.