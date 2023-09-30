دنيا بطمة تتألق بأحدث صيحات القفطان المغربي

تنجذب النجمة دنيا بطمة للأزياء اللافته التي تبرز قوامها المرسوم بشكل لافت لتتصدر انتباه متابعيها وجمهورها إينما ظهرت، لذا تختار إطلالاتها بذوقها المتمرد المحب للاختلاف.

وبدت دنيا بطمة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت قفطان مغربي المواكب لأحدث صيحات الموضة لهذا العام، عكس قوامها الرشيق ووزنها المعتدل، صمم من قماش الفضى اللامع مع المخمل الناعم باللون الاسود يتوسطته حزام عريض ليؤكد على رشاقتها.

وتزينت ببعض الاكسسوارات اللافته المتناغمة مع إطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها الاسود الطويل منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية ليتناغم مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

دنيا بطمة

دنيا بطمة (23 أبريل 1991 -)، مغنية مغربية. سليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد باطما أخ الراحل العربي باطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب وابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة. لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة أراب آيدول عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي «أراب آيدول»، حيث حصلت على المرتبة الثانية.

شاركت في برنامج Studio 2M من أشهر البرامج لأكتشاف الأصوات في المغرب واحتلت مرتبة مشرفة. أنهت دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في البرنامج الشهير عرب ايدول عام 2011. البرنامج الذي نافست من خلاله على اللقب لتحتل المرتبة الثانية، ورغم خسارتها أمام المتسابقة المصرية كارمن سليمان، فقد أبهرت العالم العربي بحنجرتها الذهبية ودقة أدائها لأغاني النجوم. كما أنها كانت خير سفير للفن المغربي بعد أن انتزعت إعجاب الجمهور العربي٬ ونالت تقدير أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت كل من الفنان اللبناني راغب علامة والإماراتية أحلام والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي، كما أثارت إعجاب المتتبعين، منذ انطلاق المسابقة التي بثتها قناة إم بي سي.

صيف 2013 تزوجت دنيا بطمة من مدير أعمالها محمد الترك، والد المغنية والمتسابقة في أرابز غوت تالنت حلا الترك. و في سنة 2017 رزقت دنيا باطمة وزوجها محمد ترك بابنة سميت بغزل.

في عام 2019 واجهت دنيا بطمة وشقيقتها تهمة تتعلق بإدارتهن حساب على إنستغرام يحمل اسم «حمزة مون بيبي»، يتخصص في نشر فضائح المشاهير وإبتزازهم. وألقي القبض على المتهمتين في 20 ديسمبر 2019، حيث خضعتا للتحقيق لمدة 16 ساعة وأصدرت غرامة 50 ألف دولار أميركي لدنيا بطمة و30 ألف دولار أمريكي لشقيقتها مع قرار سحب الجواز ومنع السفر. وتم إطلاق سراحهما مع استمرار التحقيقات، وانتهى التحقيق في 8 مايو 2020 بصدور حكم براءتهما لعدم كفاية الأدلة ولكن وضعن تحت المتابعة بسبب وجود تهم أخرى عليهما.

في 20 يوليو 2020 أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، دنيا بطمة بثمانية أشهر من السجن النافذ. وأدانت شقيقتها ابتسام بطمة، بسنة من السجن النافذ. وأصدر القضاء حكماً بالسجن 18 شهراً بحق مصممة الأزياء عائشة عياش، و10 أشهر لصوفيا شاكري، إثر تورطهم في الحساب.