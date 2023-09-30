ورشة عمل تعليمية تحت شعار "حرفتك صنعتك" بمركز شباب الوقدة بالمراغة

نفذ مركز الوقدة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج وبالتعاون مع "الإدارة العامة لتنمية الشباب" بمديرية الشباب والرياضة ورشة عمل حرفية لتعليم حرفة تحت شعار "حرفتك صنعتك" لأعضاء أندية الفتاة والتطوع وذلك اليوم السبت الموافق ٣٠ من شهر سبتمبر الجاري بمقر المركز وتأتي الورشة ضمن خطة دعم أندية الفتاة والتطوع خلال الفترة من ٣٠ /٩ إلى ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

وتهدف ورشة العمل التدريبية إلى تعليم حرفة تمكن الفتاة والمرأة وأعضاء أندية التطوع من القدرة على تنفيذ مشروع يسهم فى تحسين الدخل وذلك بمشاركة ٢٠ من أعضاء أندية الفتاة والتطوع .

تضمنت الورشة تدريب الفتيات على تصميم وتنفيذ { التلي } من خلال التدريب على أرض الواقع والنمازج الحية والأشكال والمهارات المختلفة والتعرف على كيفية التعامل معها ومهارات العرض والتسويق لكي تتمكن الفتاة المصرية من الخوض في مجالات الحياة المختلفة وتصبح أكثر اندماجًا وفاعلية في المجتمع المحلي والدولي.



ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن ورش العمل تقدم للفتاة دعمًا للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار طاقات ومهارات الشباب والفتيات وتمكين الشباب من إنشاء المشروعات الصغيرة وتأتي ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا بمراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.