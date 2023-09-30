سوهاج تعقد اختبارات انتقاء المواهب بالمشروع القومي للموهبة في التايكوندو

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج فاعليات اختبارات انتقاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو مرحلة البراعم تحت شعار «مصر تستكشف أبطال المستقبل»، وذلك بمركز شباب الصوامعة شرق بأخميم بمشاركة أكثر من ٩٥ لاعبا ولاعبة .

وجرى تنفيذ المشروع بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وبحضور محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة ومعاون مدير المديرية للرياضة والعاملين بالإدارة العامة للرياضة ولجنة مختصة من الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالإدارة المركزيه بالوزارة والمشرف الفني للمشروع ونظم معلومات وزارة الشباب والرياضة .

وشهدت الإختبارات إقبال وحرص من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم بالمشروع القومي حيث بلغ عدد المشاركين حوالي ٩٥ مشارك وتم إجراء الإختبارات البدنية والمهارية والنفسية قياس الطول والوزن والكشف الطبي المبدئي وشارك شباب yly في التنظيم لدخول اللاعبين تواجدهم وسهولة إجراء الاختبارات.

وقال محمد فريد شوقى أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور محمد حمدي مدير الإدارة العامة للموهبة الرياضية تحرص على خلق مناخ ملائم للنشء والشباب لإنتاج أبطال قادرون على تمثيل مصر في جميع المحافل الدولية وحصد الميداليات الأوليمبية وهذا واضح في الاهتمام بالنشء والشباب وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة كافة الانشطة





ولفت محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة، إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي هو أحد اهم المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة ويتضمن تنفيذ ٤ مراحل أساسية وهي مرحلة البراعم ويليها مرحلة الناشئين ثم مرحلة الشباب وبعدها مرحلة الصفوة مضيفا أن إستراتيجية المشروع ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا في مختلف الألعاب واعدادهم ليصبحوا ابطالا عالميين قادرون على رفع علم مصر في المحافل الدولية.