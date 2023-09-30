السيسي: حاربنا الإرهاب والكذب والشائعات خلال حفر قناة السويس الجديدة (شاهد)

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حفر قناة السويس الجديدة، قائلًا: "الكلام ده كان بيتعمل وأنت مش بس بتحارب إرهاب، أنت عندك أبواق كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح فى كل إجراء ومسار تعمله، أنت كمان مش محل تقدير من ناسك اللى بتعمل لأجل خاطر ربنا وخاطرهم.

وتابع “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم السبت: “دا كمان بيتم الإساءة لك والإساءة إلى مسؤوليك وأسرهم”.

وأضاف: "ما فيش حاجة بتروح عند ربنا، كل كلمة كدب وإساءة ليها أجر، بنؤمن بالله هنقف ونتحاسب، واللي هيحاسب ربنا اللى لا بيغفل ولا بينام، وكل تفاصيل المكر والافك على مصر خلال الـ 10 سنوات اللى فاتت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري تبقا جزء من الشخصية المصرية".

وواصل حديثه: "بناء فكر وجداني اتعمل خلال 40 و 50 سنة ويعتقدون انهم يقدروا يبنوا أمة ولا تبنى إلا على الصدق، لا الخراب ولا الإساءة ولا بالتشكيك ولا الظلم، لما أقول عمل عمله مسؤول أنه منقوص أو فاسد بظلمه وبظلم جهده وعمله وبحط على العمل بتاعه تراب".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل صباح اليوم إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.