السيسي للمصريين: عندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية للتغيير (شاهد)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للشعب المصري، قائلًا: “كلمة واحدة عاوز أقولها للناس، ده اللى إحنا عملناه، وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية للتغيير”.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن” اليوم السبت: "حد يقول كده، اه بقول كده، الأمر كله لله،اللي ليه حاجة ياخدها".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل صباح اليوم إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وإزاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف إني بكرر الكلام دا كتير.. بس أنا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

انطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن:

يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية:

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.