انطلاق العام الدراسى الجديد بعدد من المعاهد الأزهرية في الإسماعيلية

انطلقت صباح اليوم السبت الدراسة بمعاهد منطقة الإسماعيلية الأزهرية ، والتي تعمل بنظام الفترتين .ومن المنتظر أن تبدأ غدا الأحد الدراسة فى جميع المعاهد بشتى مراحلها المختلفة، صرح بذلك الدكتور احمد بيومي مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية .



وأشار انه تجهيز المنشآت والأبنية المعاهد التابعة لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية ، وذلك لبدء خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م، واستقبال الطلاب بشكل يتناسب مع خطة التطوير الذي يسعى الأزهر الشريف إلى تطبيقها لرفع كفاءة المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف ،



وعقد بيومي اليوم اجتماع مع مديرى المراحل التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم، بحث خلاله السلبيات والإيجابيات الخاصة بالعملية التعليمية، للتأكيد على تطبيق الإيجابيات وتلاشى السلبيات كما تم التأكيد على ضرورة المتابعة اليومية من قبل الموجهين للمعلم والطلاب على السواء، للوقوف على المستوى الحقيقى والنهوض بالعملية التعليمية ولنبدأ عامنا الدراسي بجد ونشاط والتزام.