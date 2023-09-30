تخصيص وقت خلال اليوم الدراسي لشرح إنجازات “حياة كريمة” للطلاب بأسيوط

انتظام الطلاب في المدارس بمدن ومراكز محافظة أسيوط خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. استقبلت المدارس الحكومية، اليوم السبت، طلاب رياض الأطفال وأوائل الإعدادي والثانوي في عدة مدارس حكومية، وفق الجداول التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم باسيوط لتنظيم عملية الحضور.

مشاريع حياة كريمة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين، والاهتمام بشرح وإبراز مشروعات المبادرة الرئاسية "كرامة". الحياة" التي يتم تنفيذها في بلدات ومراكز المحافظة، مشددة على أهمية ترديد النشيد الوطني يومياً. تخصيص وقت للشرح للطلبة عن المبادرة الرئاسية لحياة كريمة، وشرح الجهود المبذولة في المشاريع الوطنية والتنموية التي يجري تنفيذها في المحافظة وفي جميع المدارس الحكومية والحكومية والخاصة والعالمية وفي مختلف المدارس التعليمية. المستويات من خلال قرص مضغوط يحتوي على صور وفيديوهات وشروحات للمبادرة والمشاريع التنموية وتوزيعها على جميع المدارس والمرافق التعليمية في المحافظة.

تلبية احتياجات المدارس

كما كلف محافظ اسيوط القيادات التربوية بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة احتياجات الهيئة التدريسية في كافة التخصصات الأكاديمية بالمدارس وتغطية أي عجز، مشيراً إلى استمرار زياراتهم وجولاتهم الميدانية لتفقد الجهات الحكومية والعامة. وخاصة. المدارس في بلدات ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد والتأكيد على التهوية الجيدة للفصول والغرف وتعقيمها يوميا قبل وبعد اليوم الدراسي بالإضافة إلى التنبيه الى مديري المدارس . ستقوم الإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتطهير خزانات المياه بشكل مستمر، والمحافظة على نظافة الحمامات وجميع الغرف والفصول الدراسية والمختبرات.