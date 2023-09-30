القبض على 11 مُتورطًا في الإتجار بالنقد الأجنبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

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فقدواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسكندرية، المنوفية ، المنيا ، بنى سويف" جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب ذلك النشاط المؤثم، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (عاطل) بمديرية أمن الإسكندرية.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

كما تم ضبط (4 أشخاص) بمديرية أمن المنوفية.. وبحوزتهم(مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

ونجحت القوات في ضبط (3 أشخاص) بمديرية أمن المنيا.. وبحوزتهم(مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"– ماكينة عد نقدية).

وتمكنت من ضبط (3 أشخاص) بمديرية أمن بنى سويف ..وبحوزتهم(مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.