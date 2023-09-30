السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية  لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (خفير - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم.

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بالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع(عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية)"أمكن ضبطه"، وبمواجهتهأعترف بإرتكابه الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود" ، وأنهما إرتكاباعدد (6) وقائع سرقة آخرىبذات الأسلوب ، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سئ النية" (3 عاطلين)  "تم ضبطهم"وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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