ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (خفير - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم.

اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة





بالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع(عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية)"أمكن ضبطه"، وبمواجهتهأعترف بإرتكابه الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود" ، وأنهما إرتكاباعدد (6) وقائع سرقة آخرىبذات الأسلوب ، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سئ النية" (3 عاطلين) "تم ضبطهم"وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .