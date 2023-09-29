القبض علي تاجرى مخدرات بالداقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا القبض على عاطلين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، حال استقلالهما توك توك بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما 15 طربة من مخدر الحشيش و13 لفافة و2 اسطوانة دائرية تحوي كمية من جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى وسلاح أبيض وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وكانت معلومات وردت للعقيد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام كلا من:"محمد.م.ع."، وشهرته "الهرم"، 26 عاما، لا يعمل، ومقيم قرية نوب طريف، و"محمد.س.م.ح"، 24 عاما، لا يعمل، ومقيم قرية الزريقي بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية بالاتجار فى المواد المخدرة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة، وإعداد مأمورية من مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنطاق شرق الدلتا تضم المقدم محمد عزام السباعي، والرائدين محمد سنجاب ومحمد شمس، ضبط المتحرى عنهما حال استقلالهما توك توك بدون لوحات معدنية قيادة المتحري عنه الثاني، وبحوزتهما 15 طربة من مخدر الحشيش، و13 لفافة وعدد 2 اسطوانة دائرية لمخدر الهيروين ومبلغ 1460 جنيها وسلاحا أبيض "مطواة"، و2 هاتف محمول.

بمواجهة المتحري عنهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 21868 جنح مركز السنبلاوين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.