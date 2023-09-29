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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصلاح فراغات الحواجز الخرسانية أعلى كوبري بالمطرية

بوابة الوفد الإلكترونية


كشفت الأجهزة المختصة عن ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة لفراغ بين الحواجز الخرسانية بأحد الكبارى أعلى ميدان المطرية والزعم بتسببه فى وقوع حوادث.

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إصلاح فراغات الحواجز الخرسانية أعلى كوبرى بالمطرية

  بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أن الفراغ الموجود هو فتحة بالسور الخرسانى أعلى الكوبرى، وأنه تم إصلاحه.


وفي واقعة أخرى،  نشر عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قيام شخصين يستقلان سيارة بسرقة الحاجز الحديدي الخاص بمحور المريوطية بالجيزة. 
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومرتكبى الواقعة شخصين، مقيمين بالقاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا ببيع المسروقات لكل من (صاحب مخزن خردة، وسيدة) مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات  3 زوايا حديد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي واقعة أخرى، تداولت عدة تعليقات مدعومة بمقاطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمنت قيام بعض الأشخاص "ملثمين" بالتعدى على مالك أحد المحال بمدينة المحلة الكبرى بالغربية بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابات به لرفضه إعطائهم مبلغ مالى بدون وجه حق على سبيل الإتاوة. 

   بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالغربية من مالك مصنع ملابس قيام  4 أشخاص "ملثمين" بالتعدى على زوج ابنته (مالك ورشة) حال عودته لمحل سكنه مُستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بجروح قطعية، بتحريض من مالك محل ملابس، وذلك بسبب خلافات مع المجنى عليه على قطعة أرض.

أمكن تحديدهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم طبنجة، وعدد من الطلقات، و 2 خزينة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه. 
 

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