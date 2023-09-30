ليفربول وتوتنهام في صدام مشتعل الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت نحو ملعب "توتنهام هوتسبير"، حيث يُقام لقاء علي صفيح ساخن يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول وتوتنهام في صدام مشتعل اليوم

يخوض فريق ليفربول لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة عروضه المميزة وإستمرار نغمة الإنتصارات التي يعيشها في الفترة الأخيرة، حيث يحتل ليفربول في الوقت الحالي، المركز الثاني في جدول البطولة، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يمتلك فريق توتنهام 14 نقطة في جدول البريميرليج، حاليًا، في المركز الرابع.

يُذكر ان فريق ليفربول تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على وست هام بثلاثة أهداف لهدف، بينما سقط توتنهام في فخ التعادل مع آرسنال بهدفين لمثلهما في ديربي شمال لندن.

جدير بالذكر أن فريقي ليفربول وتوتنهام لم يتذوقا طعم الخسارة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ فاز ليفربول في 5 مواجهات وتعادل في لقاء، بينما حقق توتنهام 4 انتصارات وتعادل مرتين.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيتولي حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام.