انطلاق فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقرى حياة كريمة والأكثر احتياجًا بكفر الشيخ

بدأ مركز البحوث الزراعية تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة كفر الشيخ لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة كفر الشيخ في الفترة من ٣٠ سبتمبر الي ٥ اكتوبر 2023.





أكد الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين

أن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة كفر الشيخ وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية واضاف فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة كفر الشيخ.



وأكد فاضل ان القافلة سوف تجوب عدة قري بمحافظة كفر الشيخ في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية وهي كالاتي يوم السبت ٣٠ سبتمبر ادارةكفر الشيخ مركز صندلا الأحد ١ أكتوبر ادارة سيدي سالم مركز سيدي سالم الاثنين ٢ أكتوبر إدارة الحامول مركز الزعفران الثلاثاء ٣ أكتوبر مركز دسوق إدارة العجوزين الأربعاء ٤ أكتوبر في مركز بيلا إدارة بيلا ويوم الخميس ٥ أكتوبرمركز كفر الشيخ إدارة اسحاقة .

واضاف فاضل ان القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية