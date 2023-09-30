عاجل
السيسي: انهارده هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن (شاهد) بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية
السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المحلية

الفاكهة
الفاكهة

أسعار الفاكهة.. حالة من تفاوت الاسعار شهدتها أسعار الفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، ويتراوح سعر التفاح امريكى ايطالى «كرتونة 20 كيلو» مابين 25 إلى 35 جنيها، ويسجل سعر البلح الرملي مابين من 7 إلى 11 جنيهات.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية في الاسواق المحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

 

أسعار الفاكهة اليوم السبت 

الفاكهة

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 6 إلى 12 جنيها

 

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيها

 

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 3 إلى 5 جنيها

 

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 5 إلى 7 جنيهات

 

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 5 جنيهات

 

- يتراوح سعر العنب بناتى اصفر من 15 إلى 25 جنيها

 

- يتراوح سعر العنب البناتى الأحمر من 15 إلى 25 جنيها

 

- يتراوح سعر العنب الكرمسن من 10 إلى 25 جنيها

 

- يتراوح سعر العنب الرومي الأحمر من 10 إلى 18 جنيها

 

- يتراوح سعر التفاح امريكى ايطالى «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 35 جنيها

 

- يتراوح سعر البلح الزغلول من 7 إلى 13 جنيها

 

- يتراوح سعر البلح الرملي من 7 إلى 11 جنيهات

 

- يتراوح سعر البلح السلمي من 10 إلى 20 جنيها

 

- يتراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيها

 

- يتراوح سعر التين البرشومي من 10 إلى 20 جنيها

 

- يتراوح سعر الجوافة من 6 إلى 14 جنيها

 

- يتراوح سعر الرمان من 8 إلى 18 جنيها

 

- يتراوح سعر الكانتلوب من 7 إلى 15 جنيها

 

- يتراوح سعر المانجو العويس من 27 إلى 43 جنيها

 

- يتراوح سعر المانجو البلدي من 10 إلى 20 جنيها

 

- يتراوح سعر المانجو الدبشه من 15 إلى 23 جنيها

 

- يتراوح سعر المانجو السكري من 19 إلى 25 جنيها

 

- يبلغ سعر البرقوق مستورد (2 كيلو) 30 جنيها

 

- يتراوح سعر الكمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيها

 

- يتراوح سعر الكمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيها

 

- يتراوح سعر الاناناس 50 جنيها

 

- يبلغ سعر الدوم 13 جنيها

 

- يبلغ سعر الكريز 25 جنيها

مواد متعلقة

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية

نيويورك تايمز تكشف تفاقم في سيطرة روسيا على أراضٍ بمنطقة دونباس

وفاة شخص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

جدول مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تفاصيل علاج بطل العالم في كمال الأجسام بعد توجيهات الرئيس السيسي (شاهد)

بشار الأسد يرد حول وجود مشكلة نقص خطيرة بالطاقة الكهربائية في سوريا
الجريدة الورقية