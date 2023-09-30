أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المحلية

أسعار الفاكهة.. حالة من تفاوت الاسعار شهدتها أسعار الفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، ويتراوح سعر التفاح امريكى ايطالى «كرتونة 20 كيلو» مابين 25 إلى 35 جنيها، ويسجل سعر البلح الرملي مابين من 7 إلى 11 جنيهات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية في الاسواق المحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت

الفاكهة

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 3 إلى 5 جنيها

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر العنب بناتى اصفر من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر العنب البناتى الأحمر من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر العنب الكرمسن من 10 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر العنب الرومي الأحمر من 10 إلى 18 جنيها

- يتراوح سعر التفاح امريكى ايطالى «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 35 جنيها

- يتراوح سعر البلح الزغلول من 7 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر البلح الرملي من 7 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر البلح السلمي من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيها

- يتراوح سعر التين البرشومي من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 6 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 8 إلى 18 جنيها

- يتراوح سعر الكانتلوب من 7 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر المانجو العويس من 27 إلى 43 جنيها

- يتراوح سعر المانجو البلدي من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر المانجو الدبشه من 15 إلى 23 جنيها

- يتراوح سعر المانجو السكري من 19 إلى 25 جنيها

- يبلغ سعر البرقوق مستورد (2 كيلو) 30 جنيها

- يتراوح سعر الكمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيها

- يتراوح سعر الكمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر الاناناس 50 جنيها

- يبلغ سعر الدوم 13 جنيها

- يبلغ سعر الكريز 25 جنيها