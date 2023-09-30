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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

اصطدام سيارة ميكروباص
اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف

 

توفى شخص  بالفيوم وأصيب 14 آخرون في حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل كوبري الواسطي بطريق الفيوم.. بني سويف، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم  بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم بني سويف أسفل كوبري الواسطي ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن السيارة إصطدمت  في الرصيف وهو ما تسبب في إنقلابها، وأسفر الحادث عن مصرع مواطن، وإصابة 14 آخرين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

حادث اخر 

ومن جهه أخرى تمكنت اجهزة  الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية نقاليفة بمركز سنورس وأسفر عن إصابة مواطن وتم نقل المصاب الي مستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

تلقت  شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية نقاليفة بمركز سنورس،  وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة واجهزة  الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث وتبين ان الحريق شب بمنزل مكون من طابق واحد بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق قبل إمتداده للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة مواطن بحالة إختناق وتم نقل المصاب الي مستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان قد أصيب 11 مواطن في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الفيوم - بني سويف بالقرب من قرية دمشقين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت  شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الفيوم بني سويف، بالقرب من قرية دمشقين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 11 مواطن وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما أصيب 8 اشخاص  في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل والأخري ميكروباص، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 8 مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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