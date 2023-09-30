انطلاق قافلة طبية مجانية في قرية العتامنة بمركز منفلوط

تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط. وقد انطلقت هذه القافلة بهدف تقديم الخدمة الصحية للأهالي المحتاجين في المنطقة. ويأتي هذا العمل الإنساني ضمن سلسلة من الفعاليات التي يقوم بها القطاع الصحي في مصر بهدف تقديم المساعدة الطبية لأكبر عدد ممكن من المرضى.

تم توقيع الكشف الطبي على 400 حالة طبية مختلفة من قبل الفريق الطبي المؤلف من أطباء وممرضين ذوي خبرة. وقد تم تقديم استشارات طبية شاملة للمرضى مما ساهم في تشخيص الحالات المختلفة وتطبيق العلاجات اللازمة و30 عملية جراحية للحالات التي احتاجت إلى تدخل جراحي

تعكس هذه المبادرة الإنسانية دور المؤسسات الخيرية والمنظمات الطبية في تقديم الدعم والرعاية للمجتمعات الأكثر احتياجًا. إن الجهود المبذولة من قبل الأطباء والممرضين المتطوعين للمشاركة في القافلة الطبية محل تقدير عالي وتساهم في تحسين حياة الأشخاص المستفيدين.

مع استمرار الحاجة إلى الرعاية الصحية في المجتمعات النائية والمهمشة، يجب أن نشجع مثل هذه القوافل الطبية المجانية وندعمها بكل إمكانية. فهذه القوافل تلعب دورًا حيويًا في تحسين الرعاية الصحية وتوفير العلاجات اللازمة لأولئك الذين يعانون من صعوبة الوصول إليها.

يتضمن برنامج الخدمة الطبية المجانية فحوصات طبية شاملة للكشف عن الأمراض وعلاجها، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. ويأتي هذا العمل في إطار التزامات الحكومة المصرية في توفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.